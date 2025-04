Lula recebe presidente do Chile e vai a fórum empresarial dos dois países nesta terça-feira (22)

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe nesta terça-feira (22) o presidente da República do Chile, Gabriel Boric, que está em visita de Estado ao Brasil. O primeiro compromisso da agenda bilateral será a cerimônia oficial de chegada de Boric ao Palácio do Planalto, marcada para as 10 horas.

Ainda pela manhã, eles têm reunião restrita e depois uma reunião ampliada. Ao meio-dia, assinam atos e logo depois fazem uma declaração à imprensa em conjunto.



Ainda dentro da recepção oficial, Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva oferecem um almoço ao presidente do Chile no Palácio do Itamaraty, com início previsto às 13h20.

No início da noite, a agenda de Lula ainda prevê participação no encerramento de fórum de empresários dos dois países, a partir das 18 horas.

