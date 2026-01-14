Lula receberá Von der Leyen e António Costa no Rio na sexta-feira, 16
O encontro será realizado às 13h, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, na sexta-feira, 16, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa. O encontro será no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
O encontro será realizado às 13h, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores quando o Rio era a capital do País.
A reunião foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em comunicado há pouco. Segundo a Secom, Lula discutirá com Von der Leyen e Costa "temas da agenda internacional e os próximos passos do Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia".
Ainda segundo a Secom, os três devem dar declaração à imprensa após a reunião.
Lula não deve viajar a Assunção para a assinatura do acordo. Em seu lugar, deve ir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado apurou que a assinatura deve contar com a presença dos ministros dos países sul-americanos.