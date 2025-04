A- A+

Reunião Lula recebeu Assange durante viagem a funeral do Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na última sexta-feira com o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, em Roma, durante a viagem para o funeral do Papa Francisco.

Nas redes sociais, Lula disse que comentou com Assange sobre o engajamento do Papa Francisco em favor da causa da liberdade de expressão e de defesa da democracia.

"Foi a partir da audiência concedida pelo Papa à esposa e aos filhos de Assange, em 2023, que a campanha pela libertação do jornalista ganhou novo ímpeto. Fiquei muito feliz em constatar que Assange está bem de saúde e está reconstruindo a sua vida familiar e profissional. Ele é um exemplo para todos que atuam em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos", postou Lula, sobre o encontro, nas redes sociais.

Após uma saga de quase 14 anos, o australiano Julian Assange garantiu sua liberdade, em junho do ano passado, ao se declarar culpado de uma acusação de disseminação ilegal de material de segurança nacional.

Na mira dos Estados Unidos por ter divulgado centenas de milhares de documentos confidenciais de Estado, incluindo sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão, o fundador do WikiLeaks fechou um acordo com a Justiça americana.

A trajetória inclui sete anos de confinamento na embaixada do Equador em Londres. Desde 2019, quando ele foi levado para uma prisão de segurança máxima em Londres, o fundado do Wijileaks lutava para não ser entregue à Justiça americana.

