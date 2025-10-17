A- A+

redes sociais Lula reclama de 'bom dia' no WhatsApp e critica uso excessivo das redes Petista também lembrou de reuniões presenciais em que todos estão conversando no celular ou com o aparelho sobre a mesa, o que definiu como 'doença'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou os atuais hábitos da população nas redes sociais durante o congresso do PCdoB em Brasília, nesta quinta-feira. Em tom descontraído, o petista alegou não saber o porquê de "tanta conversa" em grupos de WhatsApp para o excesso de mensagens de "boa noite" e "bom dia". Além disso, o mandatário lembrou de reuniões presenciais em que todos estão conversando no celular ou com o aparelho colocado sobre a mesa.

"Eu sempre achei que parente bom era aquele que a gente via uma vez por mês, mas agora não. É toda noite um 'zap' de ‘boa noite, querido’, ‘bom dia, querido’. É toda hora. 'O que você almoçou? O que você comeu?' Não sei para quê tanta conversa”, afirmou Lula.

"Você não consegue mais fazer uma reunião presencial porque, se tem quatro na mesa, três estão conversando no celular”, disse. "O que vocês têm de tão importante que estão com o celular na mesa? Estão esperando telefonema do Xi Jinping? Do Putin?", brincou.

Lula também reclamou de mensagens enviadas à noite, afirmando que não quer "saber de notícia ruim para perder o sono. Para o presidente, o que há é uma "inquietação" e "falta de controle" com as relações criadas a partir das redes.

"Todo mundo, antes de dormir, quer ver as últimas notícias. E quando acorda às seis da manhã, em vez do marido dar um cheiro na mulher e a mulher dar um cheiro no marido, cada um pega o celular”, afirmou o petista.

