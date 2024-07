Lula reclama de críticas por política fiscal e diz que "não custa nada fazer universidades"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (17) que não custa nada fazer universidades. Ele também reclamou de críticas sobre a política fiscal do governo. O petista deu as declarações no encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília.

"Toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer vai gastar muito", disse o petista.

Lula também afirmou que quer governar para todos, mas que quem mais precisa de políticas públicas é "o povo mais carente desse País".

Na terça-feira, 16, declaração do presidente em entrevista à TV Record vazada antes da publicação em um boletim especializado causou turbulência no mercado financeiro. Ele disse que seria necessário convencê-lo da necessidade de cortar gastos.



