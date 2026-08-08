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SOCIAL Lula reclama de exigências dos bancos para liberar financiamento do Move Brasil Segundo o presidente, os trabalhadores chegam aos bancos com a intenção de contratar o financiamento, mas exigências dificultam a liberação do crédito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou neste sábado, 8, das exigências feitas por bancos para liberar financiamentos do programa Move Brasil, voltado à aquisição de veículos por motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores. Segundo ele, as condições impostas pelas instituições financeiras dificultam o acesso ao crédito.

"Agora nós resolvemos liberar dinheiro para financiar moto para os entregadores e carro para Uber e táxi. Uma coisa maravilhosa, uma festa, todo mundo ficou muito feliz. Aí, quando a gente começa a colocar em prática, as coisas não andam", afirmou Lula.

Segundo o presidente, os trabalhadores chegam aos bancos com a intenção de contratar o financiamento, mas se deparam com exigências que dificultam a liberação do crédito. Ele também reclamou das exigências para liberação do financiamento no programa Reforma Casa Brasil, destinado ao financiamento de melhorias habitacionais.

O presidente disse que já realizou duas reuniões para discutir as dificuldades de acesso ao crédito. "Eu fiz uma novidade na República, eu convoquei 20 pessoas. Eu queria que o (ministro da Secretaria-Geral, Guilherme) Boulos tivesse trazido 100. Eu queria 100 pessoas que têm direito, que têm dinheiro, que foram no banco, que sentaram na mesa e não tiveram direito", declarou

O programa Move Brasil oferece financiamento com juros reduzidos para motoristas de aplicativo e taxistas comprarem carros de até R$ 150 mil. As taxas são de até 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres, com prazo de até 72 meses e carência de seis meses.

Lula discursou na manhã deste sábado, 8, para apoiadores, tradicionalmente vestidos de vermelho e com bandeiras de partidos de esquerda, além de integrantes de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

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