BRASIL Lula reconduz Gonet à chefia da PGR às vésperas de julgamento de Bolsonaro na trama golpista Procurador-geral da Republica esteve com o presidente no Planalto nesta quarta (27)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (27).



O mandato de Gonet, que tomou posse em dezembro de 2023, só terminaria em dezembro deste ano, e a decisão da recondução ocorre às vésperas do início do julgamento que pode levar à condenação de Jair Bolsonaro por participação na trama golpista.

Gonet esteve no Planalto nesta quarta-feira e se reuniu com Lula, momento em que a recondução ao cargo foi selada.

Em fevereiro deste ano, Gonet denunciou Bolsonaro e outras 33 pessoas por envolvimento em um plano para dar um golpe de Estado após as eleições de 2022, vencidas por Lula.

