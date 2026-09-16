A- A+

Presidência Lula reconhece 'custo de vida caro', mas destaca 'menor inflação acumulada em 4 anos' Ao tratar especificamente dos alimentos, o presidente afirmou que a alta de preços em seu governo foi de 13% em quatro anos, ante 56% no período que atribuiu aos adversários

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconheceu nesta quarta-feira, 16, que o custo de vida está caro em relação aos salários recebidos pela população, mas defendeu os resultados econômicos de seu governo. Durante participação no podcast Desce a Letra, o petista citou indicadores de inflação, emprego e renda para argumentar que houve melhora em comparação com a gestão anterior

"Eu sei que o custo de vida não está barato; eu sei que está caro", afirmou o presidente. "Ainda assim, o custo de vida está caro - mas comparado a quê? Comparado ao salário da pessoa que ganha hoje."

Lula afirmou que seu governo tem "a menor inflação acumulada em quatro anos" e destacou os reajustes do salário mínimo acima da inflação.

Segundo ele, o País também registra a maior massa salarial de sua história. O presidente citou uma taxa de desemprego de 5,3%, que classificou como o melhor resultado histórico do mercado de trabalho.

Ao tratar especificamente dos alimentos, Lula afirmou que a alta de preços em seu governo foi de 13% em quatro anos, ante 56% no período que atribuiu aos adversários.

"Nós pegamos um avião nas alturas", declarou o presidente da República, ao sustentar que sua gestão precisou de dois anos e meio para recuperar estruturas e políticas públicas.

Veja também