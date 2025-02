A- A+

Como um novo indicativo da queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o percentual de brasileiros que acham que Lula não deve ser candidato à reeleição subiu de 57% para 62%.



O dado faz parte de uma pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada neste sábado pelo colunista José Roberto de Toledo, do UOL, e que mostra ainda que um enfraquecimento do apoio entre os eleitores do petista.

De acordo com o levantamento, a taxa de entre pessoas que votaram em Lula em 2022 e que acreditam que ele não deve concorrer passou de 24% para 32%, mais do que um a cada três eleitores.









A última medição havia sido feita em novembro de 2024. Já entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a taxa de pessoas que não apoiam a reeleição do atual chefe do Executivo é de 95%.

A pesquisa perguntou aos 62% de participantes que se disseram contrários à reeleição do Lula o motivo da opção. As respostas, que por conta do método espontâneo ultrapassa os 100%, foram as seguintes:

Não está fazendo um bom trabalho - 36% dos entrevistados

Porque é corrupto - 20%

Pela idade - 17%

Já teve a sua chance - 11%

Por não confiar nele - 9%

Para ter renovação - 7%

Não é um bom administrador - 5%

Aumentou impostos - 5%

Prometeu não se candidatar novamente - 3%

Não cumpre o que promete - 2%

Inflação muito alta - 2%

De acordo com a medição, a queda de popularidade acontece exatemente na avaliação do governo atual do presidente, já que a soma de quem acha que ele não faz bom trabalho (36%), com não ser bom administrador (5%), com impactos pelo aumento impostos (5%) , inflação alta ( 2%) e não cumprir promessas (2%) chega a 50% dos entrevistados.

Há ainda um indicativo no levantamento de um desejo por renovação, que totaliza 39% das respostas: a soma de quem cita a idade avançada e saúde do presidente (17%), dizem que ele já teve sua chance (11%), que é preciso renovar (7% ), que afirmam que ele prometeu não se candidatar de novo (3%) e que é contra a reeleição em geral (1%).

A Análise vai de encontro à pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, que mostrou um tombo na popularidade de Lula, puxado por segmentos que formam a base de sustentação do presidente. A atual gestão atingiu o menor índice de avaliação positiva de todos os mandatos do petista na série histórica do levantamento e o percentual do eleitorado que considera que Lula 3 é ótimo ou bom caiu 11 pontos percentuais em apenas dois meses, de 35% para 24%. No grupo que declara ter votado em Lula no segundo turno das eleições de 2022, a queda é ainda maior, de 20 pontos

Veja também