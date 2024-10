A- A+

REESTREIA Lula reestreia heliponto do Palácio do Planalto após 14 anos e na chuva Uma reforma de cerca de R$ 770 mil foi feita para o heliponto voltar a funcionar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou pela primeira vez nesta quarta-feira, 16, o novo heliponto do Palácio do Planalto. A estrutura estava parada havia 14 anos, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Republica. Uma reforma de cerca de R$ 770 mil foi feita para o heliponto voltar a funcionar.

O carro de Lula saiu da garagem do Planalto e chegou a poucos metros do helicóptero que o esperava no local às 13h20. Começou a chover quase ao mesmo tempo em que o presidente e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, embarcaram. O procedimento todo durou cerca de quatro minutos.

O petista foi da sede do governo para a Base Aérea de Brasília, de onde decola para Natal (RN).

É comum o presidente da República se deslocar de helicóptero do Palácio da Alvorada, a residência oficial, para a Base Aérea. Há um extenso gramado em frente ao prédio, onde existe uma estrutura para pousos e decolagens desse tipo de aeronave.

Veja também

CÂMARA Reunião da Comissão de Agricultura termina com bate-boca entre Marina Silva e deputado