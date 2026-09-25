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Eleições 2026 Lula reforça alinhamento com João Campos nas redes sociais antes de caminhada no Recife Presidente está no Recife e cumpre agenda de campanha ao lado do candidato do PSB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu a uma publicação do candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) no Instagram.

Lula, que realiza a primeira visita ao estado no período eleitoral, na manhã desta sexta-feira (25), disse que estava animado para participar da caminhada, no Bairro do Recife, ao lado de Campos.

"Companheiro João, daqui a pouco a gente se encontra para caminhar pelo Recife. Estou animado para abraçar esse povo querido e viver esse momento com vocês. Até já!", diz o comentário do presidente.

Campos, respondendo, afirmou que o ato com o presidente da República será histórico.

"Simbora, meu presidente! Vamos abraçar Pernambuco e mostrar que o coração do povo está com a gente", diz um trecho.

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