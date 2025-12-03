A- A+

DISCURSO Lula reforça discurso de estímulo ao mercado interno como forma de alavancar economia O presidente deu a declaração durante cerimônia de início da produção de veículos elétricos da GM no Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta quarta-feira, 3, o estímulo ao consumo interno no Brasil como forma de alavancar a economia no País.

Reforçou a tese de que "muito dinheiro na mão de poucos é pobreza e pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza" e disse que o "dinheiro tem que circular na mão do povo, não só de uma pessoa".

Lula deu a declaração durante cerimônia de início da produção de veículos elétricos da GM no Brasil. A fábrica fica em Horizonte, no Ceará, onde o evento desta quarta foi realizado.

"Temos que fazer uma reflexão sobre por que as coisas não aconteceram com mais rapidez nesse país. Quando deixei a Presidência, esse país produzia 3,6 milhões carros por ano. Naquele tempo, a estratégia da indústria automobilística era chegar até 6 milhões de carros em 2015. Quando voltei à Presidência, indústria só produzia 1,6 milhão de carros. É de se perguntar o que aconteceu nesse país que as coisas não andaram", afirmou o presidente.

E acrescentou: "O Brasil tem um mercado interno muito grande e o que precisamos é produzir carro para vender para o povo brasileiro e o excesso a gente exporta. Mas primeiro temos que garantir que o povo brasileiro tenha o direito de andar em um carro bonito."

O petista disse que, "quando o dinheiro começa a circular, as coisas começam a funcionar". "O dinheiro tem que circular na mão do povo, não só de uma pessoa. Por isso fizemos isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil", completou, citando ainda o Gás do Povo e outras políticas públicas deste terceiro mandato na Presidência da República.

O presidente citou a reforma do setor elétrico, que estabelece a isenção da tarifa de energia para a população mais pobre e abre o mercado livre de energia a todos os consumidores. Disse que, com isso, não quer "prejudicar nenhum empresário", mas que o povo "tenha o mesmo direito para que a energia seja justa para todo mundo".

Fez também uma série de elogios ao vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Disse que ele trouxe "experiência" ao governo ao aceitar ser vice e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Afirmou, ainda, que o ex-tucano "dá dignidade a todos os empresários que buscam o governo para fazer investimentos".

Lula comemorou um investimento de até R$ 200 bilhões que o TikTok anunciou que fará no Brasil nos próximos anos com a instalação de um datacenter no Ceará. O anúncio foi feito na manhã desta quarta, durante evento em Fortaleza.



