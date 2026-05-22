A- A+

BRASIL Lula reforça equipe de cúpula da pré-campanha de olho na crise de Flávio Grupo tem feito duas reuniões semanais e reforçou estratégia digital do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reforçado a equipe de coordenação da pré-campanha de olho no terreno adversário, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se vê diante de uma crise desencadeada a partir da revelação de sua proximidade com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Flávio trocou na quarta-feira o responsável pelo marketing, em meio ao desgaste do caso. Com a decisão, deixou o posto Marcello Lopes e entrou o publicitário Eduardo Fischer.

Já na campanha petista, foram escalados para reforçar o grupo o secretário nacional de comunicação do PT, Eden Valadares e o secretário de organização do PT, Laercio Ribeiro. Ambos integram a executiva nacional do PT.

Ligado a Jaques Wagner e ex-presidente do PT da Bahia, Valadares tem reforçado a estratégia digital do partido.

Ribeiro é ex-presidente do PT em São Paulo, militante metalúrgico e que também foi cotado para integrar a campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.





Os dois nomes são os mais jovens do grupo, formado pela velha guarda de amigos de Lula. A coordenação da pré-campanha é liderada pelo presidente do PT, Edinho Silva, junto com o ex-ministro Gilberto Carvalho, que será responsável pela agenda, ao ex-prefeito José de Filippi, pela tesouraria. Já o ex-presidente da Petrobras, Sergio Gabrielli, tem feito a elaboração do plano de governo. Mônica Valente e Paulo Okamoto completam o time.

Braço direito do ministro Sidônio Palmeira em campanhas políticas, o publicitário Raul Rabelo é o marqueteiro oficial da campanha e tem liderado um pequeno grupo de publicitários ligado a Palmeira.

A pré-campanha de Lula tem feito reuniões semanais nas segundas-feiras e consolidado informações em uma segunda reunião, às terças. Lula participa ocasionalmente de algumas dessas discussões.

Parte do time se dedica à montagem de palanques nos estados enquanto outra cuida da comunicação e estratégia de redes sociais. O reforço na equipe ocorre porque Lula e o PT tem preocupação em reforçar o posicionamento do petista no ambiental digital, onde a extrema-direita tradicionalmente tem mais desenvoltura.

Desde a revelação de áudios que mostram que a relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, o PT entrou em modo guerra digital contra o senador.

Como mostrou O Globo, o PT tentará colar a pecha de "mentiroso" em Flávio Bolsonaro. Aliados de Lula entendem que a mudança de versões do senador sobre seu contato com Vorcaro enfraquece sua candidatura e tem dado gás para ataques nas redes sociais.

Veja também