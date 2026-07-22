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Secom Lula reforça estrutura de campanha com chefe de gabinete e número 2 da Secom Marcola e homem de confiança de Sidônio Palmeira deixaram postos no Palácio do Planalto

A dez dias da oficialização de sua candidatura à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reforçar a coordenação de sua campanha com dois integrantes do governo. A partir desta quarta-feira, deixam seus postos no Palácio do Planalto o chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e o número 2 da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Tiago Cesar dos Santos. Ambos passam a atuar na equipe coordenada pelo presidente do PT, Edinho Silva.

A informação foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo GLOBO. Marcola é um dos principais auxiliares de Lula desde os tempos de sua prisão em Curitiba, em 2018. Por meio de bilhetes entregues aos advogados que o visitam diariamente, o petista dava orientações ao auxiliar sobre articulações políticas que deveriam ser encaminhadas.

Em 2022, após a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL), Marcola foi escalado para assumir a chefia de gabinete. No posto, era responsável por cuidar da agenda do presidente com a definição de viagens e eventos.

Agora na campanha, junto com Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula nos dois primeiros mandatos, vai cuidar da coordenação da agenda. Os dois já dividiram a tarefa em 2022.

Já Tiago Cesar dos Santos é o homem de confiança do ministro da Secom, Sidônio Palmeira. Na campanha, vai ajudar na estratégia, criação e logística da comunicação.

Em junho, o GLOBO mostrou que há uma disputa na comunicação da campanha de Lula. De um lado está Sidônio, que escalou Raul Rabelo, seu sócio, para comandar o marketing voltado para a TV e rádio. De outro, a jornalista Nicole Briones e o fotógrafo Ricardo Stuckert, que vão gerenciar juntos o Instagram de Lula — Briones é também responsável pelas redes do PT.

Apesar de ter forte influência junto a Lula, Sidônio não terá o comando do perfil presidente, que reúne 14,7 milhões de seguidores e é a principal forma de comunicação do petista no ambiente digital. A chegada de Tiago é um reforço para o grupo do ministro da Secom, que, a princípio, deve continuar no governo, sem participação formal na campanha.

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