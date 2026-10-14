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Tecnologia Lula regulamenta Marco Legal dos Games e anuncia medidas para fortalecer setor no Brasil Decreto prevê plataforma para divulgar jogos nacionais, enquanto governo anuncia crédito com juros menores, incentivos fiscais e novos cursos de formação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (14), no Palácio do Planalto, o decreto Desenvolve Gamers Brasil, que regulamenta o Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos (Lei nº 14.852/2024). A medida estabelece diretrizes para ampliar o financiamento, a formação profissional e a divulgação de jogos brasileiros nos mercados nacional e internacional.

O decreto também prevê medidas de proteção aos usuários, preservação de jogos financiados com recursos públicos e respeito à propriedade intelectual. Entre as iniciativas está a criação do Game Brasil, plataforma pública e gratuita para catalogar e divulgar produções nacionais, com informações sobre desenvolvedores e locais onde os jogos podem ser acessados.

Além da regulamentação, o governo federal anunciou ações voltadas ao financiamento, à qualificação profissional e à inovação tecnológica para fortalecer a indústria brasileira de games.

Crédito e Incentivo

Uma das propostas prevê facilitar o acesso de empresas do setor ao crédito do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A Agência Nacional do Cinema (Ancine) apresentará ao comitê gestor do fundo uma proposta para reduzir o valor mínimo dos empréstimos de R$ 500 mil para R$ 150 mil e diminuir os juros de Taxa Referencial (TR) mais 2% para TR mais 0,5% ao ano.

Para 2026, o FSA prevê R$ 460 milhões em crédito para a indústria audiovisual, incluindo o segmento de jogos eletrônicos.

O governo também pretende ampliar as possibilidades de captação de recursos por meio da Lei do Audiovisual. Para 2027, o Ministério da Cultura (MinC) estima captar R$ 100 milhões em duas iniciativas: R$ 50 milhões para equipar laboratórios e espaços de desenvolvimento e outros R$ 50 milhões para apoiar a produção, o lançamento e a comercialização de jogos independentes brasileiros.

Outra iniciativa anunciada é o Rouanet Games, voltado à orientação de desenvolvedores na preparação de projetos para captar patrocínios por meio da Lei Rouanet, em parceria com empresas públicas.

Formção Profissional

Na área da educação, o Ministério da Educação (MEC) prevê a criação de cursos de graduação voltados à indústria de jogos eletrônicos em cinco universidades federais, uma em cada região do país. A iniciativa contará com 230 vagas pactuadas.

O Ministério da Cultura também ampliará a oferta de capacitações por meio da Escola Solano Trindade de Cultura e Economia Criativa (Escult) e do Centro Técnico Audiovisual (CTAv). Para 2027, estão previstos seis cursos específicos, incluindo formações em desenvolvimento de jogos digitais, além de cursos gratuitos em áreas relacionadas ao setor.

Inovação e Tecnologia

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) propõe uma chamada pública da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) de R$ 200 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A iniciativa tem como objetivo apoiar startups brasileiras no desenvolvimento de jogos e de soluções digitais inovadoras.

O ministério também prevê o programa Talentos, com estimativa de R$ 100 milhões em investimentos privados entre 2027 e 2028. A proposta envolve cinco centros de competência e capacitação em inteligência artificial, computação gráfica e realidade virtual. A implementação depende de aprovação e da definição dos instrumentos necessários.

Outra ação será uma campanha para orientar empresas sobre os incentivos fiscais previstos na Lei do Bem, voltados ao estímulo à inovação.

Plataforma para jogos brasileiros

Coordenado pelo Ministério da Cultura, o Game Brasil terá investimento inicial previsto de R$ 1,4 milhão. A plataforma reunirá informações sobre jogos nacionais e seus desenvolvedores, além de indicar em quais plataformas os títulos estão disponíveis.

O sistema também poderá abrigar um repositório de jogos financiados com recursos públicos para utilização por instituições de ensino, pesquisa e saúde. O acesso deverá respeitar os direitos autorais e as condições estabelecidas nos contratos de financiamento.

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