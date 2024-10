Lula reitera que fica irritado quando é cobrado por investir em saúde e educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu nesta quinta-feira, 17, uma reclamação sobre críticas que recebe em relação a gastos e investimentos do governo federal. Disse ficar "muito irritado" quando é cobrado por aplicar recursos em saúde, educação e, principalmente, em benefícios para a população mais pobre.

Segundo ele, quando empresários realizam aportes em seus negócios, como melhorias em infraestrutura, classificam isso como "investimento", e não como um "gasto".

"Tem gente que fala que o Lula está gastando dinheiro à toa, está gastando com pobre. É outra coisa que fico muito irritado. Tudo que o governo faz é gasto. Se um banqueiro disser que está fazendo um banheiro, é investimento. Se disser que está arrumando a calçada, é investimento. O empresário que vai pagar o salário dos funcionários é investimento, mas quando é o governo é gasto. Quero dizer em alto e bom som, para mim, educação não é gasto, saúde não é gasto", afirmou.

A declaração foi dada em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia. Lula participa, nesta quinta-feira à noite, de um comício do candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano, que disputa o segundo turno contra Flávio Matos (União Brasil).

Lula disse que esse assunto é uma "bobagem" e ainda relatou uma conversa que teve com jornalistas.

"É preciso parar com essa bobagem. Esses dias perguntei para um grupo de jornalistas: 'vocês acham que quando o patrão dá aumento para vocês é gasto ou investimento?'. (Responderam) É investimento. Ora, então também é investimento o que eu ponho na educação. Gasto vai ser o dia em que eu estiver gastando o dinheiro para fazer cadeia porque os jovens não estudaram", declarou.