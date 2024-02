A- A+

Congresso Lula relatou que reunião com Lira foi positiva, afirma Padilha Segundo Padilha, Lula quer encontrar os líderes de bancada da Câmara e do Senado

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 9, que a reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi positiva. Segundo Padilha, Lula quer encontrar os líderes de bancada da Câmara e do Senado.



Ele acrescentou que Lula reafirmou o papel da Secretaria de Relações Institucionais e dos líderes do governo na relação com o Congresso.





Padilha disse que "sabe respeitar" a liturgia das reuniões entre o presidente da República e o presidente da Câmara, Arthur Lira.



Lula e Lira se encontraram mais cedo no Palácio da Alvorada, sem Padilha.



O ministro das Relações Institucionais disse que o presidente da República voltou a manifestar o desejo de ampliar o crédito, e que a semana foi boa "apesar" das notícias de que a Polícia Federal encontrou indícios de golpismo no grupo político de Jair Bolsonaro.

Veja também

BRASIL Toffoli diz que decisão que anulou multa da Odebrecht vale apenas para acordo firmado com o MPF