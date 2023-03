A- A+

lula Lula remarca viagem e embarca para China no dia 11 de abril Palácio do Planalto confirmou nova data da viagem

O Palácio do Planalto confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcará para a China no dia 11 de abril. Inicialmente, Lula viajaria no dia 25 de março para o país asiático, mas cancelou a agenda após ser diagnosticado com pneumonia bacteriana e influenza A.

Desde então, o Palácio do Planalto tentava acordar com o governo chinês uma nova data para a ida do presidente Lula. O GLOBO adiantou que o governo brasileiro trabalhava para remarcar o encontro ainda para o mês de abril.

Após o cancelamento, remarcar a ida do presidente a Pequim o mais rápido possível virou a principal prioridade do Itamaraty. Nesta semana, Lula discutiu o assunto com o chefe da assessoria Especial da presidência, o ex-ministro Celso Amorim, na manhã de segunda-feira. E na terça se reuniu com o chanceler Mauro Vieira.

A agenda é considerada uma prioridade para o governo brasileiro devido a importância estratégica do país, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e para reforçar ao país a intenção do governo de inaugurar um novo momento das relações comercias com os chineses, desgastadas durante a gestão de Jair Bolsonaro.

