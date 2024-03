A- A+

brasil Lula resiste a apelos de ministros por gesto direto a evangélicos e descarta evento com pastores Petista já negou uma série de propostas que chegaram ao gabinete, como a criação de um grupo do governo que dialogue com o segmento

Mesmo com a popularidade em queda e enfrentando dificuldades especialmente entre os evangélicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem rejeitado o apelo de ministros para fazer um gesto mais enfático direcionado a este público. O chefe do Executivo já descartou uma série de propostas que chegaram ao gabinete, como a realização de um evento ou encontro com pastores; a criação de um grupo do governo que dialogue com o segmento; ou o lançamento de programas com políticas públicas específicas para este núcleo de religiosos.

Lula argumenta, segundo um auxiliar, que não quer substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro no púlpito e que deseja se aproximar mostrando que os evangélicos também usufruem dos avanços do governo nas áreas sociais e econômicas. Nas conversas, o presidente costuma repetir que o Estado é laico e que não se deve fazer uso político da fé, mesmo tom usado na reunião ministerial de segunda-feira.

Sem a presença das câmeras, o presidente disse que não vê problema algum em falar com pastores e que é a pessoa que “mais conversa com gente neste país”. Mas, segundo um ministro presente, deu a entender que o problema não é a disposição em dialogar, mas o fato de parte das lideranças evangélicas não desejarem uma aproximação. Lula ainda se ressente do que entende por ingratidão de líderes, que foram próximos de gestões petistas passadas e depois estreitaram laços com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Um país em que a religião não seja usada como um instrumento político de um partido ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo neste país — disse no trecho inicial da reunião.

Falta de estratégia

Pesquisa Genial/Quaest mostrou que a desaprovação ao trabalho de Lula chega a 62% entre os evangélicos — era de 56% em dezembro do ano passado —, enquanto na média geral da população o índice é de 46%. Já a avaliação negativa da gestão subiu 12 pontos percentuais no período e foi a 48%. Ministros admitem que o governo não tem uma estratégia construída e transversal sobre o tema e reconhecem que hoje falta uma formulação política mais refinada para esse segmento da sociedade.

O levantamento mostra ainda que, confrontados com a pergunta “O governo Lula se preocupa com pessoas como você?”, os evangélicos são o grupo com a maior taxa de respostas negativas, entre todos os segmentos pesquisados. No Ipec, o cenário é semelhante: 41% avaliam o governo como ruim ou péssimo, contra 37% em dezembro de 2023; e 58% desaprovam a maneira de o petista governar, quatro pontos percentuais acima do índice do fim do ano passado.

Mesmo com os números à mesa, Lula traçou um diagnóstico em que não vê como necessário montar uma estratégia específica para os evangélicos, que, segundo esta visão, serão atraídos naturalmente pela melhora dos indicadores econômicos. Segundo um ministro, o presidente costuma repetir esse raciocínio, indicando que é com emprego, inflação controlada e PIB crescendo que ele vai se aproximar desse público.

Durante a campanha eleitoral de 2022, o petista também resistiu a fazer gestos mais enfáticos, apesar de pesquisas da época mostrarem vantagem ampla de Bolsonaro nesse segmento. Lula acabou participando de um encontro com evangélicos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ainda no primeiro turno, e depois de muitos apelos de aliados aceitou lançar uma carta focada neste grupo, dez dias antes do segundo turno da eleição.

Ministros, no entanto, temem que essa estratégia de Lula não seja suficiente para o governo aplacar a rejeição entre os evangélicos e que a postura do presidente dê fôlego ao discurso ideológico de que ele ignora esta parcela da população. Um destes auxiliares, que tem aberto agenda para religiosos, admite que esse grupo é complexo e cheio de divisões.

Outro diagnóstico entre ministros é de que o PT muitas vezes peca por omissão. Um integrante da Esplanada que advoga por uma ofensiva mais ativa do governo diz que, desde a campanha, há debate sobre uma aproximação e considera que é possível criar pontes com parte das lideranças que não foram “bolsonarizadas”.

"Evangélico não é problema, como ninguém é. A sociedade está esperando respostas do governo" avalia o pastor Luiz Sabanay, à frente do comitê nacional evangélico do PT.

Os chefes de ministérios que hoje são as pontes do Executivo com o público evangélico são Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral). Eles têm se movimentado para receber políticos da bancada evangélica, participar de encontros em igrejas e a pensar em ações específicas para levar à análise do presidente.

Uma das ações defendidas por ministros é criação de uma política pública específica para mulheres evangélicas de regiões periféricas, que sofrem com violência, falta de emprego e baixa renda — não há aval do Planalto para a iniciativa ir adiante, no entanto.

Reunião não sai do papel

Em janeiro, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Jorge Messias começaram a sondar integrantes da bancada evangélica sobre a possibilidade de um encontro com o presidente na retomada dos trabalhos legislativos. Ouviram de integrantes proeminentes da bancada a certeza de que compareceriam, casos de Silas Câmara (Republicanos-AM) e Cezinha Madureira (PSD-SP). A iniciativa não foi adiante, mas os dois parlamentares foram recebidos por Messias para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade tributária das igrejas. Justamente para não entrar em choque com a bancada, o governo construiu um acordo.

A negociação, por mais que seja um aceno, ainda é vista como um gesto contido e sem o alcance que uma ação direta de Lula poderia ter. Na quarta-feira, um dia após o acordo sobre a PEC, Padilha pediu que a Frente Parlamentar Evangélica apoie a agenda do governo no Congresso.

Sem o envolvimento direto de Lula, Dias tenta uma aproximação com evangélicos por meio dos programas sociais e de convênios da pasta, que tem um dos maiores orçamentos da Esplanada. O ministro tem procurado integrantes das bases evangélicas, sem depender necessariamente da mediação de lideranças:

"Nosso trabalho, de um lado, é alcançar estas pessoas por meio das lideranças e entidades evangélicas, que chegam aonde o governo não chega. Tenho dito para os líderes evangélicos que o presidente Lula quer que eu e outros ministros cuidem do povo evangélico que mais precisa, sem perguntar qual é a denominação."

