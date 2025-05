Lula retoma agenda pelo Brasil após retorno de viagens ao exterior

A- A+

Após cumprir agenda internacional, com viagens para Rússia, China e Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá compromissos no Rio de Janeiro e em São Paulo nesta semana, além de Brasília.

Nesta segunda-feira, 19, o presidente estará no Palácio do Itamaraty, em Brasília, para participar de encontro com delegações africanas no II Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural. Segundo o Planalto, o evento busca estreitar as relações de cooperação com os países africanos.

Na terça-feira, dia 20, o presidente dará início aos compromissos fora da capital federal, começando pelo Rio de Janeiro, onde participará da reabertura do Palácio Gustavo Capanema. Durante a cerimônia, ocorrerá ainda a entrega da Ordem do Mérito Cultural, principal distinção oficial dedicada à cultura no País.

Já na quinta-feira, 22, Lula estará em São Paulo, no lançamento do novo curso de Medicina do Hospital Sírio-Libanês. O curso tem a proposta de oferecer uma abordagem pedagógica integrada com a prática da medicina.

O presidente retorna a Brasília na sexta-feira, 23, para receber o presidente de Angola, João Lourenço. O líder angolano já esteve no Brasil em novembro de 2024, no Rio de Janeiro, durante a reunião do G20, da qual seu país participou como convidado. Os dois chefes de Estado buscam estreitar as relações entre as nações, que compartilham o português como língua oficial.



