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Política Lula retorna ao Brasil e inicia articulações para definir novo ministério Presidente pretende realizar encontros no Palácio da Alvorada ainda nesta semana, evitando compromissos externos para preservar a voz, afetada por uma rouquidão desde o fim da campanha eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou ao Brasil, ontem (16), após uma série de compromissos internacionais, com a expectativa de acelerar as articulações para a formação da equipe ministerial de seu quarto mandato. A previsão é de que o petista dedique os próximos dias a reuniões políticas e à definição de parte dos nomes que irão compor a Esplanada dos Ministérios.

Segundo interlocutores do governo, Lula pretende realizar encontros no Palácio da Alvorada ainda nesta semana, evitando compromissos externos para preservar a voz, afetada por uma rouquidão desde o fim da campanha eleitoral. A intenção é avançar nas negociações antes da próxima viagem internacional, marcada para os dias 4 e 5 de dezembro, quando participará da Cúpula do Mercosul, no Uruguai.

Uma das primeiras conversas deverá ocorrer com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Antes de definir os novos ministros, Lula quer ouvir o aliado sobre qual pasta ele pretende ocupar no próximo governo. Pessoas próximas a Alckmin afirmam que ele já sinalizou não ter interesse em permanecer à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O calendário internacional também deve influenciar o ritmo das decisões. Além da reunião do Mercosul, Lula tem participação prevista no G20, nos Estados Unidos, nos dias 15 e 16 de dezembro. A expectativa é de que o presidente anuncie parte da nova composição ministerial antes desses compromissos, embora ainda não haja confirmação oficial sobre os nomes ou as datas dos anúncios.

Antes de embarcar de volta ao Brasil, Lula afirmou, pelas redes sociais, que retorna disposto a acelerar as ações do governo. "Estou chegando com muita disposição para seguir fazendo ainda mais pelo nosso país", declarou. O presidente estava fora do país desde o dia 9, período em que participou da COP31, na Turquia, e de compromissos nas Filipinas. A viagem foi encerrada na Espanha, onde se reuniu com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir relações bilaterais e temas da agenda internacional.

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