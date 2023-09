Lula retorna nesta quinta ao Brasil em meio à expectativa pela escolha do novo PGR

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna a Brasília nesta quinta-feira (pressionado para decidir o nome do novo procurador-geral da República.



Embora já tenha se encontrado com os principais candidatos ao posto, Lula não está convencido sobre quem deve assumir o posto atualmente ocupado por Augusto Aras.



O vice-procurador-geral Eleitoral Paulo Gonet e o subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha são os nomes favoritos.

Ministros palacianos dizem ainda que Lula irá receber novos candidatos a partir de seu retorno dos Estados Unidos.

Antes de embarcar a Nova York, Lula recebeu Bigonha e Gonet, mas a escolha ainda está em aberto. Auxiliares do presidente afirmam que, entre os dois, Lula teria demonstrado mais simpatia pela conversa que teve com Gonet, mas não há sinalização de que ele seja o escolhido.

O nome de Gonet tem apoios do ministro da Justiça, Flavio Dino, e dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Na esquerda, alas do PT e do grupo Prerrogativas defendem Bigonha.

Gonet e Bigonha devem ser ouvidos mais uma vez pelo presidente da República ou receber recados por meios de interlocutores sobre o processo de escolha. Ambos já tiveram também conversa com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O entorno presidencial também reuniu todo tipo de informação sobre cada um deles, como o pensam sobre a Lava-Jato, histórico de declarações sobre a operação, com quem se relacionam em Brasília e o perfil de atuação de cada um, além da predisposição em se submeter a interesses corporativistas.



Mesmo com o acirramento da disputa entre os grupos que defendem Gonet e Bigonha, a possibilidade de um terceiro nome surgir com força não é descartada. Como mostrou a colunista Bela Megale, Lula escalou membros do governo e nomes de sua confiança no Judiciário para buscarem uma nova opção.

Como mostrou O Globo, Lula indicou a aliados que pretendia acelerar a escolha de um nome para a vaga, como forma de evitar que o cargo seja ocupado por muito tempo em um “mandato-tampão”.

Mandato do atual chefe da PGR, Augusto Aras, termina dia 26 de setembro. Se não houver definição até essa data, quem assume de forma interina é a subprocuradora-geral da República Elizeta Ramos, eleita vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF).

Apesar da disposição de Lula em acelerar o processo, alguns aliados não descartem que a decisão sobre o comando da PGR acabe sendo postergada, ficando para depois da cirurgia do presidente, marcada para 29 de setembro.

