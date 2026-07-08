Lula reúne aliados para debater ações de campanha, e PT espera definição sobre Minas
Expectativa entre petistas é que essa definição ocorra em até dez dias
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, com integrantes da coordenação da sua pré-campanha à Presidência para fazer um balanço das ações que foram feitas até agora e discutir os próximos passos da candidatura. Essa foi a primeira reunião após o início do chamado defeso eleitoral, período de três meses que antecede o primeiro turno das eleições no qual há limites e proibições dos agentes públicos.
De acordo com relatos de três participantes, houve falas sobre diferentes segmentos e núcleos da pré-campanha, como juventude, mulheres, comunicação, comitês populares, programa de governo e palanques estaduais. Também fizeram um balanço sobre as ações digitais, como grupos do PT Pode Espalhar e Porta-Vozes do Lula, que buscam fazer frente ao bolsonarismo nas redes.
Coube ao presidente do PT e coordenador-geral da pré-campanha, Edinho Silva, falar da importância de definir os últimos dois palanques de apoio à candidatura de Lula nos estados: Minas Gerais e Goiás.
A expectativa entre petistas é que essa definição ocorra em até dez dias, diante da proximidade das convenções partidárias.
A maior preocupação é em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e considerado crucial para a campanha —historicamente, o candidato à presidência que vence no estado costuma ser eleito presidente.
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No fim de junho, após uma reunião com dirigentes do PT no estado, Lula deu aval para uma candidatura própria da legenda em Minas. O plano A do presidente era o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), mas ele anunciou que deve deixar a vida pública no fim deste ano, quando chegar ao fim seu mandato como senador.
A favorita era a ex-prefeita de Contagem Marília Campos, mas ela criticou a estratégia do partido e reforçou publicamente o desejo de manter sua candidatura ao Senado.
Um integrante do PT diz, sob reserva, que a decisão de Marília surpreendeu a cúpula do partido e até mesmo o presidente, já que consideravam que ela não teria como declinar um pedido de Lula.
Outro petista que tem acompanhado a montagem do palanque em Minas diz que o partido deve realizar uma rodada de pesquisas de intenção de voto para guiar a escolha do candidato. Mas diz que a palavra final caberá a Lula.
Não está descartada a possibilidade de o presidente se reunir com nomes cotados antes da definição.
Nesta terça, a presidente estadual do PT em Minas, Leninha, coordenou uma reunião virtual com as bancadas estadual e federal do partido para buscar um entendimento, mas não houve definição.
São citados como possibilidades os deputados federais Reginaldo Lopes e Rogério Correia. Um integrante da pré-campanha de Lula que acompanhou o encontro diz que hoje o cenário em Minas ainda está indefinido e que diversos nomes passaram a circular até mesmo como parte da estratégia da sigla em testar a viabilidade de cada candidato.
Além de Minas, o PT não tem definido o seu palanque em Goiás. Uma ala diz que o nome favorito é o da deputada federal petista Delegada Adriana Accorsi, mas a própria já sinalizou o desejo de buscar a reeleição na Câmara.