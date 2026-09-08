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Presidência Lula reúne auxiliares para discutir reação à decisão de Mendonça que afasta diretor-geral da PF Atos de André Mendonça já vinham sendo vistos com desconfiança pelo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com um grupo de auxiliares próximos no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira para avaliar a reação à decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que afasta de forma preventiva Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

Entre os ministros que estão com Lula, está Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Lula estava com integrantes da coordenação da campanha quando soube da decisão do ministro. Os atos de André Mendonça, que é relator do caso Master, dos inquéritos que investigam Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, e das fraude do INSS, já vinham sendo vistos com desconfiança pelo governo, devido a uma série de vazamentos sobre essas investigações.

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, avisou a interlocutores que vai recorrer da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de suas funções. Ele vai argumentar que, ao determinar a medida monocraticamente, o magistrado violou competência privativa da Presidência da República.

O ministro afirma que há mais de 30 dias tem sido monitorado pela Polícia Federal. A decisão foi antecipada pela colunista do GLOBO Malu Gaspar.

A decisão que determinou o afastamento de Andrei Rodrigues da chefia da Polícia Federal determina ainda que a Corregedoria da corporação apure a conduta do diretor-geral: "À Polícia Federal, por meio da sua Corregedoria, que promova a abertura de procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar voltados à apuração dos graves fatos identificados, devendo submeter a este relator as medidas que considerar necessárias no curso das apurações", diz a decisão.

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