quinta15/01/2026
Justiça

Lula reúne auxiliares, STF e PGR contra crime organizado e Justiça defende ação articulada

Ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva afirmou que Lula decidiu capitanear ação articulada de Estado para enfrentamento da violência

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião de indicação de Wellington César Lima e Silva ao cargo de Ministro da Justiça - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta quinta-feira ministros e representantes do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal e Banco Central e defendeu uma ação articulada de combate ao crime organizado.

— A decisão de Lula é elevar ao status de ação de Estado o combate ao crime organizado. Os órgãos estarão empenhados em desenvolver uma ação articulada para combate ao crime organizado. Percebemos que as ações de governo, por mais competentes e determinadas que sejam, para que alcancem determinado grau de eficácia, precisam desses órgãos de Estado — disse ao fim do encontro o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que há um "compromisso reiterado" no combate ao crime organizado.

— O enfrentamento da questão da descapitalização do crime organizado, com estratégia, inteligência e planejamento para que tenhamos resultados efetivos.

Lima e Silva tomará posse oficialmente na tarde Desta quinta-feira no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-titular da pasta Ricardo Lewandowski. O Planalto não fez convites para a cerimônia, que, a princípio, será fechada no gabinete presidencial.

A agenda também permitirá que Wellington e o antecessor conversem pela primeira vez. Lewandowski deixou o cargo na última sexta-feira. O Ministério da Justiça vinha sendo comandado interinamente pelo seu secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto.

Wellington, que foi anunciado por Lula como ministro na terça-feira, fará também seu segundo dia de transição na pasta. O novo ministro tem recebido uma série de informações sobre as atribuições do ministério, um dos mais importantes da Esplanada.

O ministro indicado tem feito a transição acompanhado apenas de um assessor e ainda não tem nomes confirmados para a equipe. Os atuais secretários do Ministério da Justiça também não foram chamados para conversar pelo novo ministro. Aliados de Wellington afirmam que ele está concentrado na transição e deverá fazer trocas na equipe.

Na quarta-feira, a primeira reunião de transição foi feita com Manoel Carlos. Na conversa, o novo ministro recebeu uma série de relatórios com o diagnóstico de cada uma das secretarias do ministério: Justiça (Senajus), Consumidor (Senacon), Políticas sobre Drogas (Senad), Segurança Pública (Senasp), Políticas Penais (Senappen), Assuntos Legislativos (SAL), Acesso à Justiça (Saju), e Direitos Digitais (Sedigi).

Durante a reunião técnica, Wellington também recebeu um compilado de informações importantes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional e ficou ciente da situação dos quatro fundos da pasta: Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD).

Indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem dado apoio e conselhos a Wellington neste início de gestão. Os dois são próximos e Messias foi um dos nomes que defendeu a ida de Wellington ao Ministério da Justiça.

