Presidência
Lula reúne ex-ministros da Justiça em meio à expectativa sobre definição de ministérios
Também participa da reunião o atual ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido no final da manhã desta quarta-feira, 25, com ex-ministros da Justiça de seus governos. Estão entre os presentes os ex-ministros Tarso Genro e Flávio Dino (atual ministro do Supremo Tribunal Federal).
Também participa da reunião o atual ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.
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O encontro acontece no momento em que o presidente tem conversado com aliados sobre o desenho de sua equipe de ministérios para o quarto mandato. Segundo aliados do presidente, o Ministério da Segurança Pública, que será desmembrado do Ministério da Justiça, deve ser um dos primeiros a ser definido.