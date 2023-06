A- A+

BRASIL Lula reúne ministros nesta quinta (15) para cobrar melhora na relação com deputados Todos os integrantes do primeiro escalão terão espaço para apresentarem as realizações de suas pastas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta quinta-feira (15), a partir das 10h, a terceira reunião com todos os seus 37 ministros desde que assumiu o governo, em janeiro. O objetivo central do encontro será pressionar os auxiliares a melhorarem a relação com o Congresso.

Lula vai exigir que os ministros atendam rapidamente os pleitos de parlamentares. Também vai dizer que, quando o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresenta uma indicação política a um colega, está falando em seu nome. O presidente tenta dar mais poder a Padilha, num momento em que o responsável pela articulação política do governo é contestado por lideranças da Câmara.

A reunião deve se estender até o fim da tarde. Todos os ministros terão espaço para apresentarem as realizações de suas pastas. Os parlamentares têm se queixado da demora da liberação de emendas e de nomeações de indicados para cargos na estrutura federal nos estados. De acordo com integrantes do governo, muitas vezes essas demoras se dão por um suposto “corpo mole” nos ministérios. O presidente pediu relatórios sobre nomeações que estão travadas para poder cobrar individualmente cada ministro.



A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que enfrenta pressão do União Brasil para ser demitida, também vai participar da reunião. A sua saída do cargo é considerada certa por auxiliares do presidente. Ela está em litígio com a União e fez um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para mudar de partido. A bancada do União na Câmara quer a nomeação do deputado Celso Sabino (PA) para o seu lugar.

