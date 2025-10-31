Sex, 31 de Outubro

CRIME ORGANIZADO

Lula reúne ministros para discutir envio de projeto de lei para combater facções ao Congresso

Texto de autoria do Ministério da Justiça está na Casa Civil

Lula faz aniversário nesta segunda (27)Lula faz aniversário nesta segunda (27) - Foto: Evaristo Sa / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com ministros no Palácio do Planalto, na tarde desta sexta-feira (31), sobre o projeto de lei antifacção que o governo federal prepara. A expectativa é que o texto, que está na Casa Civil, seja enviado ao Congresso ainda nesta sexta.

Lula vai receber os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Este último é o principal cotado à nomeação, por parte do presidente, à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

A reunião ocorre em meio à crise de segurança pública desencadeada pela megaoperação policial do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 214 mortos. As críticas feitas pelo governador Cláudio Castro (PL) à suposta falta de cooperação do governo federal com sua gestão na área de segurança pública colocou o Planalto em alerta.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou que soubesse da operação e, no dia seguinte à operação, foi ao Rio para anunciar a criação de Escritório de Combate ao Crime Organizado para "eliminar barreiras" entre os governos estadual e federal.

O grupo será comandando pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Cesar Santos, e pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo. O anúncio foi feito após uma reunião entre os entes federativos. Além disso, o estado poderá recrutar peritos criminais da União e aumentar o efetivo da Forca Nacional do Rio e da Polícia Rodoviária Federal no Rio. Há o entendimento também de aumentar as ações de inteligência da Polícia Federal para sufocar o braço financeiro das quadrilhas.

Em meio à crise, Lula pediu a ministros celeridade na análise legal do texto do projeto de lei antifacções. Na semana passada, a minuta havia sido levada ao Planalto por Lewandowski. O texto estava na AGU quando da megaoperação policial no Rio de Janeiro e, por determinação de Messias, foi enviado com parecer favorável para a Casa Civil no mesmo dia.

