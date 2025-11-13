Lula reúne ministros que foram governadores para discutir segurança pública

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto todos os seus ministros que foram governadores de estado para discutir segurança pública.

Vão participar o vice-presidente e ministro da Indústria,Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, Rui Costa, ex-governador da Bahia, Renan Filho, ex-governador de Alagoas,Camilo Santana, ex-governador do Ceará, Waldez Goés, ex-governador do Amapá, e Wellington Dias, ex-governador do Piauí.

Também estarão na reunião o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowiski, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira mostrou um "freio" na retomada da popularidade de Lula. A gestão é aprovada por 47% da população brasileira e desaprovada por 50%, enquanto 3% não sabem ou não responderam. O cenário é de estabilidade com relação à rodada anterior, de outubro, quando a avaliação marcou 48% e 49%, respectivamente.

A Quaest avalia que o interrompimento na melhora da avaliação do governo, verificada desde julho, está relacionado à operação policial do dia 28 de outubro, que deixou 121 mortos se refletiu no crescimento da violência como maior preocupação do brasileiro. Em um mês, o temor com essa área passou de 30% para 38%, enquanto a economia permanece em um distante segundo lugar, com 15%.

