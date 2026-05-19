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declaração Lula: Robô não vai fazer greve, nem pedir aumento, mas enquanto tiver trabalhador tem que respeitar Presidente firmou posição pela proposta em evento com empresários paulistas, um dia depois de 'saia justa' de Alckmin

O presidente Lula (PT) firmou posição, nesta terça-feira (19), em favor da proposta que acaba com a escala 6x1, de seis dias trabalhados para um de descanso, em evento com empresários do ramo da construção civil, em São Paulo. Ele afirmou que a revisão da jornada de trabalho é uma “necessidade” e pediu “respeito” ao trabalhador enquanto ele não for um “robô”.

— Eu vi agora uma casa industrializada em que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. O robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário, imagina que beleza para vocês. Mas, enquanto tiver trabalhador, temos que respeitá-lo — afirmou durante a abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção, no centro de eventos Distrito Anhembi, em São Paulo.

Lula demonstrou incômodo com a postura de empresários que, segundo ele, fazem elogios diante das autoridades, mas “falam mal” pelas costas. Foi em meio a um afago público ao presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, um “companheiro que não tem duas caras”.

Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi cobrado publicamente por empresários do agro, da indústria e do setor de supermercados em evento na capital paulista. Representantes de Fiesp, Faesp, Fecomércio e Apas reclamaram do andamento da proposta no Congresso e pediram reflexões do ponto de vista econômico.

— A pauta da escala 6x1 é uma coisa necessária porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, para lazer, estudar e namorar. E a sociedade tem avançado muito, tivemos avanços tecnológicos — declarou Lula, que prometeu aplicação de acordo com as especificidades das categorias. — Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, profissão e setor econômico.

Na semana passada, o governo Lula chegou a um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para pautar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) prevendo descanso remunerado de dois dias e redução do teto da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Há dúvidas, contudo, sobre a possibilidade de uma regra de transição de até cinco anos.

À tarde, o petista anuncia um programa de financiamento de veículos para motoristas de aplicativo e taxistas, na associação Casa de Portugal, região central da cidade. Prestadores de serviço de plataformas como Uber, 99 e iFood passam a contar com uma linha de crédito de até R$ 150 mil por CPF, a juros subsidiados, desde que tenham feito ao menos 100 corridas no espaço de um ano.

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