QUEIMADAS Lula: "Sabemos que no Brasil muitas queimadas são propositais, feitas em propriedades privadas" O presidente disse que seu governo está "cuidando para que a floresta fique de pé

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, na Amazônia, que muitas queimadas são propositais e feitas em propriedades privadas. Ele discursou em Tefé (AM), região afetada pelas secas na maior floresta úmida do mundo.

"Sabemos que no Brasil muitas queimadas são propositais, muitas queimadas são feitas em propriedades privadas", afirmou o presidente da República - ele mencionou como exemplo as do Pantanal.



Lula disse que seu governo está "cuidando para que a floresta fique de pé".

Também afirmou que sua visita ao local é para mostrar que sua gestão leva a sério o combate à seca, ao desmatamento e ao fogo.

