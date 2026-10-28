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CRÍTICAS Lula sai em defesa de presidente do PT após críticas por campanha 'menos organizada' Edinho Silva foi alvo de críticas internas após presidente ficar atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do presidente do PT e coordenador-geral de sua campanha, Edinho Silva, após ele ser alvo de críticas pela atuação à frente da candidatura do presidente no primeiro turno.



Pouco antes da realização do primeiro turno —e já com pesquisas de intenção de voto mostrando o senador numericamente à frente do petista—, Edinho convocou uma reunião de emergência no PT para buscar uma mudança de rota na estratégia, adotando tom mais combativo e duro contra o adversário.

Na primeira etapa da eleição, Lula ficou atrás de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o que gerou uma onda de críticas e busca por culpados pelo resultado das urnas. Edinho foi um dos alvos preferenciais, já que vinha sendo alvo de queixas internamente no PT. Também houve queixas ao tom adotado pela campanha das propagandas eleitorais, com críticas ao ministro Sidônio Palmeira (Secom).

O próprio Lula afirmou em reunião com parlamentares aliados, dois dias após o primeiro turno, que a campanha de 2026 foi a “menos organizada” que ele já participou ao longo de sua trajetória política.

Com o resultado, a coordenação da campanha mudou estratégias e incluiu outros políticos no comando decisório. Tiveram maior protagonismo o senador Camilo Santana, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e o ex-ministro Rui Costa, além do deputado federal André Janones (Rede-MG), que foi o responsável por criar um grupo de WhatsApp com mais de 10 milhões de pessoas e coordenar a atuação digital da campanha.

Em publicação nas redes nesta quarta-feira, Lula agradeceu aos aliados e citou nominalmente Edinho, falando que a dedicação dele foi “fundamental para a pavimentação desse caminho que nos conduziu à vitória”.

“Enfrentamos uma eleição histórica. A nossa vitória foi importante para o Brasil e para o mundo. Minha gratidão a todas as companheiras e companheiros que compuseram a coordenação da minha campanha, que estiveram comigo nessa jornada. Quero aqui fazer um reconhecimento ao trabalho realizado pelo companheiro Edinho Silva, presidente do meu partido e coordenador da minha campanha. Sua dedicação foi fundamental para a pavimentação desse caminho que nos conduziu à vitória”, escreveu o presidente nas redes sociais.

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