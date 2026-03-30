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Política Lula sanciona criação de Instituto Federal em reduto eleitoral de Motta na Paraíba Assinatura ocorreu em cerimônia, em Brasília, de inauguração simultânea de 107 obras de educação em todo o país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira a lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, com sede em Patos (PB), reduto eleitoral da família do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei em fevereiro e o Senado, em março. A assinatura da sanção por Lula ocorreu durante em cerimônia de inauguração simultânea de 107 obras de educação em todo o país, o evento ocorreu na Esplanada dos Ministérios, com a presença de Hugo Motta.

— Aqui, presidente, abro um parêntese para lhe agradecer. Como sertanejo, essa é uma luta desde meu primeiro mandato. Há 15 anos esperamos ter a nossa instituição de educação com reitoria no sertão da Paraíba. Hoje, o senhor realiza este sonho — disse Hugo Motta ao lado de Lula.

Hugo Motta tentará reeleição como deputado. E seu pai, Nabor Wanderley (Republicanos-PB), que foi reeleito prefeito de Patos e buscará espaço na disputa ao Senado em 2026, com apoio de Lula.

Para o funcionamento do novo Instituto Federal, o governo prevê gastos de R$ 2,9 milhões em 2026, R$ 3,1 milhões em 2027 e R$ 3,2 milhões em 2028.

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