Ter, 13 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Lula sanciona lei do "Mais Professores", com bolsas para estudantes de licenciatura

Bolsas serão distribuídas preferencialmente para as áreas de conhecimento nas quais for comprovada a carência de docentes, aferida por meio de pesquisas e estudos oficiais

Reportar Erro
Presidente Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 15 334, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica - Mais Professores para o Brasil.

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), prevê a oferta anual de bolsas para "estudantes com alto desempenho no ensino médio que se matricularem em cursos presenciais de licenciatura, com o objetivo de apoiar os estudantes a se dedicarem integralmente às atividades acadêmicas, ao estágio supervisionado obrigatório e às atividades de extensão, igualmente obrigatórias no curso".

Leia também

• Lula sanciona nesta terça (13) lei que finaliza regulamentação da Reforma Tributária

• Lula sanciona Lei do Devedor Contumaz, com cinco vetos

• Unafisco defende que Lula sancione desconto para bom pagador no PLP do 'devedor contumaz'

A lei estabelece que as bolsas serão distribuídas preferencialmente para as áreas de conhecimento nas quais for comprovada a carência de docentes nos territórios, aferida por meio de pesquisas e estudos oficiais. O bolsista deverá ingressar em uma rede pública de ensino da educação básica em até cinco anos corridos contados da conclusão do curso de licenciatura e permanecer no posto por pelo menos dois anos.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter