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Lula sanciona lei que proíbe venda de foie gras

"Para efeitos desta lei, alimentação forçada refere-se a qualquer método, mecânico ou manual, que consista em forçar a ingestão de alimento ou de suplementos alimentares além do limite de satisfação natural do animal", diz o texto do DOU

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Lula sanciona lei que proíbe venda de foies gras, fígado gordo de pato ou gansoLula sanciona lei que proíbe venda de foies gras, fígado gordo de pato ou ganso - Foto: Cvittoz/Pixabay

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 15 475, que proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais.

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) inclui, mas não se limita, à produção e à comercialização de foie gras - o fígado gordo de pato ou ganso - in natura ou enlatado.

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"Para efeitos desta lei, alimentação forçada refere-se a qualquer método, mecânico ou manual, que consista em forçar a ingestão de alimento ou de suplementos alimentares além do limite de satisfação natural do animal, utilizando-se de qualquer tipo de petrechos para despejar o alimento diretamente na garganta, no esôfago, no papo ou no estômago do animal", diz o texto.

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