GOVERNO LULA Lula se encontra com filhas de Silvio Santos, uma delas mulher de ex-ministro de Bolsonaro Durante a reunião, que não constou na agenda oficial, presidente falou pelo telefone com o apresentador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na tarde desta quarta-feira (5), com duas filhas do apresentador Silvio Santos, Patrícia Abravanel e Daniela Beyrute, que assumiu o cargo de CEO do SBT recentemente.



A reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, não constava na agenda do presidente. Além das herdeiras de Silvio Santos, também participou o representante de Relações Institucionais da emissora, Roberto Franco.

O encontro ocorreu por volta das 16h, quando o presidente tinha agenda com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, que também estava presente. Durante a reunião, de acordo com uma nota divulgada posteriormente pelo Palácio do Planalto, Lula conversou por telefone com Silvio Santos.

Patricia Abravanel, um dos principais "rostos" da emissora com o afastamento do pai do cotidiano do canal, é casada com o ex-ministro das Comunicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Faria (PP-RN). Segundo Pimenta, o encontro teria feito parte de uma agenda de reuniões institucionais que o SBT tem feito com a nova CEO.



O último encontro de que se tem notícia entre Lula e Silvio Santos ocorreu em 2010, último ano do segundo mandato do petista à frente do Executivo. Na ocasião, a exemplo do que ocorreu agora, a reunião não constava na agenda oficial do então presidente.

