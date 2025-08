A- A+

BRASIL Lula se encontra com o neto de Fidel Castro em congresso do PT, em Brasília Conhecido como 'Fidelito', Fidel Antônio Castro Smirnov esteve no evento petista acompanhado do prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou neste domingo (03) com o neto do ex-líder cubano, Fidel Castro, no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado em Brasília. Conhecido como "Fidelito", Fidel Antônio Castro Smirnov, de 45 anos, esteve no evento partidário na companhia do prefeito de Maricá e vice-presidente nacional da sigla, Washington Quaquá.

O registro foi publicado nas redes sociais de Quaquá, que afirmou ter sido o responsável pelo “encontro simbólico” entre Lula e Fidelito. E, na ocasião, mencionou o trabalho que o neto de Fidel vai fazer no município fluminense.

— O Congresso também foi marcado por um encontro simbólico que ajudei a construir: o abraço entre Lula e Fidelito, neto de Fidel. Um gesto de afeto e história, que agora se transforma em futuro. Fidelito vai desenvolver pesquisas em medicina nuclear em Maricá. Seguimos firmes, com ousadia, projeto e pé no povo! — afirmou Quaquá.





Homenagens

O evento petista também foi marcado pela reinserção simbólica da velha guarda do partido que foi alvo de algumas das principais investigações de corrupção da história recente do país: o escândalo do Mensalão, nos anos 2000, e a operação Lava-Jato, a partir de 2014.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de citar nominalmente, logo no início de seu discurso, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o ex-secretário de Finanças da legenda João Vaccari Neto e o ex-presidente do partido José Genoino. Os quatro são figuras centrais da trajetória do PT e enfrentaram condenações nos casos de corrupção.

— Nós precisamos, daqui para frente, reparar os erros que cometemos. Se a gente não comenta os erros, podemos continuar cometendo. Estou feliz que o companheiro Delúbio está presente nesta plenária. Acho extremamente importante a volta do José Dirceu à direção nacional, João Vaccari, Genoino... — afirmou Lula, arrancando aplausos de uma plateia que misturava lideranças históricas e novas gerações do partido.

O evento teve a participação de outros nomes de destaque do partido, como o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o novo presidente do PT, Edinho Silva, que tomou posse no cargo.

