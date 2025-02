A- A+

BRASIL Lula se encontra nesta terça com prefeitos de todo o país para apresentar políticas do governo Intenção é aproximar gestores municipais das ações federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça-feira com prefeitos de todo o país, em uma tentativa de divulgar ações pouco conhecidas do terceiro mandato. O evento Encontro com Prefeitos acontece em Brasília duas semanas após levantamento mostrar que a desaprovação ao governo Lula ultrapassou pela primeira vez a aprovação.

O governo pretende usar o evento, que vai de terça a quinta-feira, para aproximar os gestores municipais das ações federais mal divulgadas à população.

Serão mais de 170 atividades simultâneas para os prefeitos, com foco em orientações relativas a programas da gestão Lula e recursos disponíveis, informações técnicas, administrativas e financeiras sobre os municípios, debates sobre o enfrentamento de questões climáticos e eventos extremos e políticas de integração e desenvolvimento regional.





Diante do momento mais difícil do seu terceiro mandato em relação à popularidade, Lula deu a largada na última semana a um roteiro de viagens que visa reverter a curva negativa em sua aprovação e apresentar resultados obtidos pelo governo com foco em 2026.

Lula vai intensificar a agenda de viagens pelo país nesta semana, dando sequência à estratégia de percorrer o Brasil após a queda de popularidade. Ele vai entregar casas, participar do lançamento das obras de um campus de instituto federal e visitar obras da COP30.

