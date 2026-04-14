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Educação Lula: se não convencermos as pessoas, elas ficam vulneráveis a qualquer discurso Lula disse ainda que, se os jovens não estudarem, o Brasil não terá chances de ser competitivo no cenário geopolítico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (14) que é preciso convencer as pessoas em questões políticas, porque senão elas ficam vulneráveis "a qualquer discurso, por mais que imbecil". A declaração do presidente foi feita durante a sanção do Plano Nacional de Educação (PNE), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

"Não pensem que todo mundo gosta quando a gente fala em educação, não pensem que todo mundo gostou quando a gente fala de cotas, não pensem que todo mundo gosta quando a gente fala de universidades para indígenas e quilombolas. Nós que temos que convencer as pessoas, porque, se a gente não convencer, as pessoas ficam vulneráveis a qualquer discurso, por mais imbecil que seja", declarou o presidente.

Lula disse ainda que, se os jovens não estudarem, o Brasil não terá chances de ser competitivo no cenário geopolítico, em especial com a política adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Nós temos que dizer para os nossos meninos e meninas que, ou eles estudam, ou esse país não tem chance de ser competitivo nesse mundo globalizado. E agora com esse Trump à solta, a nossa capacidade de competir é muito mais difícil", afirmou Lula.

O presidente disse ainda que a sociedade brasileira vive uma dualidade "muito grande" que ainda não é compreendida pela maioria dos políticos. Segundo o presidente, não havia experiência suficiente para lidar com discursos negacionistas.

"As pessoas que eram do PDS, do PT, tucanos, ou do PP, são as mesmas de 20 anos atrás. Os homens não mudaram e as mulheres não mudaram. O que mudou? Foi o jeito de enxergar, de falar e de compreender as coisas das formas mais absurdas possíveis", declarou.

Lula sancionou nesta terça o novo Plano Nacional da Educação (PNE), em solenidade no Palácio do Planalto. A lei estabelece o planejamento estratégico para a educação brasileira nos próximos dez anos para todos os níveis e etapas de ensino, da educação infantil à pós-graduação.



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