A- A+

VAGA NO SUPREMO Lula se reúne com Alcolumbre antes de fazer indicação para o STF Conversa aconteceu em meio às definições do nome que o petista indicará para substituir Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se encontraram na noite de segunda-feira (20).

A conversa aconteceu em meio às definições do nome que o petista indicará para substituir Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado-geral da União, Jorge Messias, deve ser o escolhido de Lula. A expectativa é que o anúncio aconteça antes do embarque do presidente para viagem à Ásia, previsto para as 10h.

Depois de indicado, Messias terá que ter o seu nome aprovado pelo Senado. Alcolumbre tem preferência pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado próximo.

A retomada das negociações ocorre após um jantar reservado entre Lula e Barroso, na última sexta-feira, no Palácio da Alvorada. Como mostrou O GLOBO, o encontro teve como pauta principal a sucessão na Corte.

Na semana passada, Lula já havia recebido no Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, além de integrantes do governo, como Rui Costa (Casa Civil).

Na conversa com Barroso, Lula mencionou os três principais nomes que circulam nos bastidores do Planalto, entre eles Messias, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.

Barroso, de acordo com interlocutores, evitou se posicionar por um nome específico, mas afirmou considerar todos os cotados como “qualificados”. O jantar entre Lula e o agora ministro aposentado do STF não contou com a presença de outros integrantes da Corte.

Veja também