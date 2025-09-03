A- A+

REUNIÃO Lula se reúne com Alcolumbre e ministros do União após partido anunciar rompimento com o governo Participam do encontro os ministros Waldez Góes (Integração Nacional), Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva almoça com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e ministros do União Brasil, nesta quarta-feira (3), no Palácio da Alvorada, após a legenda anunciar rompimento com o governo. Participam do encontro os ministros Waldez Góes (Integração Nacional), Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações).

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também acompanha a reunião. Lula vem fazendo uma série de rodadas de encontros com legendas aliadas nas últimas semanas. Estiveram com o presidente, dirigentes e ministros do PSD, PSB, Republicanos e MDB.

O encontro ocorre um dia após as cúpulas nacionais do PP e do União Brasil decidirem que vão proibir todos os filiados de ocuparem cargos no governo. A decisão ainda precisa ser votada pelas Executivas Nacionais das suas siglas. O veto vai atingir somente filiados e não deve atingir cargos no governo indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e o da Integração Nacional, Waldez Góes.

A articulação acontece no momento em que Lula tem vivido uma relação conturbada com os partidos do Centrão. Na semana passada, o presidente disse em uma reunião ministerial que não gosta pessoalmente do presidente do União, Antonio Rueda, e reclamou do presidente do PP, Ciro Nogueira, e declarou que ele tenta se viabilizar como candidato a vice em uma chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na mesma reunião, Lula reclamou que os ministros da legenda não o defendem em eventos partidários em que o governo era atacado e que poderiam sair do governo caso assim desejassem. Nesta quarta-feira, o União Brasil reuni a Executiva em Brasília para selar o desembarque do governo.

