GOVERNO LULA Lula se reúne com Ana Moser, ministra do Esporte na mira do Centrão Republicanos pretende emplacar deputado no posto

Com a pasta no alvo da cobiça do Centrão, a ministra do Esporte, Ana Moser, vai se reunir na tarde desta terça-feira (11) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também vai participar do encontro o chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Como mostrou O Globo na semana passada, o Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negocia uma entrada no primeiro escalão via Ministério do Esporte e já escolheu o nome do deputado Silvio Costa Filho (PE), que mantém boa relação com o Planalto.

A interlocutores, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que não pretende fazer resistências à ida de Costa Filho para o Esporte, mas não assumirá o papel de fiador da mudança e não pretende se indispor com Tarcísio. Caso os diálogos prosperem, ele manterá o discurso de que o parlamentar está na "cota pessoal" do presidente. Procurado, ele não negou a possibilidade de Costa Filho assumir a pasta, mas se esquivou da indicação e reforçou a independência da legenda.

— O Republicanos não indicará ministério no governo e seguirá independente — afirmou.



Atual ocupante do cargo, Ana Moser é vista como "uma escolha pessoal" de Lula no posto. Em entrevista à GloboNews na semana passada, ela comentou as pressões pelo cargo.

— Estamos trabalhando nesses 6 meses com a missão dada pelo presidente Lula de fazer uma revolução no esporte. Temos conversado muito com prefeitos, deputados, para saber quais são as demandas para o esporte em todo o Brasil. As pressões são normais, são do jogo. O que a gente faz é trabalhar — disse

