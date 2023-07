A- A+

novo comando Lula se reúne com Celso Sabino e oficializa convite para Ministério do Turismo; deputado aceita Nomeação será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (13), o convite ao deputado federal Celso Sabino (União-PA) para assumir o Ministério do Turismo, até então assumido por Daniela Carneiro, deputada federal.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o convite foi aceito e que a nomeação será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta-feira (13) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal, Celso Sabino (União-PA). O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias".

Além de Lula e Sabino, participaram da reunião o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães.

Na quarta-feira (12), o senador Davi Alcolumbre (União-AP) reuniu-se com Lula no Planalto e assegurou o consenso em torno do nome parlamentar.

Em frentes abertas de negociação, o partido também tem intenção de assumir os Correios e deve ser contemplado na escolha da chefia da Funasa, juntamente com outras siglas do Centrão.

Na véspera do convite oficial, o encontro entre Lula e Alcolumbre destravou o último nó para a troca no Turismo, que se arrasta desde abril.

Rusgas entre Sabino e o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA), fizeram com que alas do partido chegassem a cogitar outro nome para o posto. Na reunião, no entanto, Lula disse que Sabino seria chamado ao Planalto para o convite ser oficializado.

Ao longo da negociação, houve um impasse sobre a ocupação de postos na estrutura da pasta. Elmar Nascimento defendia que a legenda assumisse o ministério com ingerência sobre a Embratur, hoje chefiada pelo ex-deputado Marcelo Freixo (PT).

Freixo, por sua vez, agraciou o União Brasil com um cargo vinculado à presidência da Embratur e se articulou com outros caciques, inclusive o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), para se sustentar no posto.

