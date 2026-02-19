A- A+

CÚPULA Lula se reúne com CEO do Google durante cúpula de IA na Índia Presidente cumpre agenda de conversas reservadas com lideranças políticas e empresariais globais durante Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o CEO do Google, Sundar Pichai, nesta quinta-feira, 19, na Índia. O encontro ocorreu durante a cúpula sobre inteligência artificial que é realizada no País.

Em publicação nas redes sociais, Lula disse que Pichai falou sobre a importância do Brasil para a empresa norte-americana, dos investimentos do Google no País e da abertura de um centro de engenharia em São Paulo.

"Apresentamos a visão brasileira para Inteligência Artificial, as ações do governo na área de serviços públicos digitais, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e o plano para atração de investimentos em datacenters", disse o presidente.

Lula também afirmou ter relatado a Pichai preocupações com os riscos da inteligência artificial. Repetiu algo que tem se tornado frequente em seus discursos: o temor em relação a mulheres e meninas, em especial por questões envolvendo pornografia.

"Falamos também da preocupação com os riscos da IA, especialmente para meninas e mulheres, e da proposta de marco regulatório em discussão no Congresso Nacional, com medidas de proteção para a indústria criativa brasileira", relatou o petista.

Segundo Lula, "o Google sinalizou o compromisso de aprofundar a parceria com o governo brasileiro e de ampliar as ações com o setor privado no País".

O encontro de Lula com Sundar Pichai não constou da agenda oficial do presidente. O petista está na Índia, onde participa da cúpula sobre inteligência artificial nesta quinta e na sexta-feira (20). Depois, terá reuniões oficiais com o primeiro-ministro Narendra Modi. Em seguida, viajará à Coreia do Sul.

