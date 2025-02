A- A+

presidente do brasil Lula se reúne com ex-ministros da articulação política em meio à sucessão de Padilha Aliados negam que nome de sucessor tenha sido discutido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na terça-feira com três de seus ex-ministros da articulação política, aliados de primeira hora e confiança: José Múcio, atual ministro da Defesa, Jaques Wagner, que está na liderança do governo no Senado, e Walfrido Mares Guia, que segue na iniciativa privada.

O encontro ocorre em meio à necessidade de um substituto para o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais, deixado por Alexandre Padilha, que assumirá o Ministério da Saúde. Aliados do presidente, porém, negam que o assunto tenha sido tratado no encontro e afirmam que foi apenas um encontro entre amigos.

Lula ainda não definiu um novo ministro da SRI. Nomes do PT e de partidos do Centrão já entraram e saíram da bolsa de apostas, mas uma decisão deve ocorrer apenas após o carnaval.

No PT, o cenário considerado como mais provável é que um petista assuma o cargo, sendo os nomes do líder do governo na Câmara, José Guimarães, do líder no Senado, Jaques Wagner; e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como os mais cotados para a função.



Já entre nomes de outras legendas, os cotados são Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Antonio Brito (PSD-BA), e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Jaques Wagner foi ministro da SRI de Lula em 2005, em meio as denúncias do mensalão. Walfrido ocupou o cargo em 2007 e José Múcio, entre 2007 e 2009.

— Você não tem mais as emendas, isso acabou, elas são impositivas. Então, o trabalho do ministro da SRI aumenta muito, e também dos outros ministros. Tem que existir um trabalho profundo de estar sempre recebendo os deputados, explicando a eles o que cada pasta está fazendo. Isso é política, conversa o tempo todo. Não é só dar um cargo. É assim que eu vejo — afirmou ao Globo o ex-ministro Walfrido Mares Guia.

Mares Guia ainda disse que esse diálogo pode ocorrer independentemente do partido de um novo ministro da SRI e avalia que conta muito mais o perfil da pessoa, de ser ouvinte.

— Tem que ser alguém sem resistência para ouvir. No fundo, o diálogo é você ouvir o que a pessoa pensa e usa seu argumento para ele ouvir o que você pensa. O diálogo é isso. Se você apenas apresenta sua ideia e vai embora, você não está dialogando.

Veja também