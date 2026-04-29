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Presidência Lula se reúne com governadores no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 29 Primeira agenda do presidente hoje será às 10 horas, sendo uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com governadores nesta quarta-feira, 29. Às 15 horas, o encontro será com o governador interino do Rio, Ricardo Couto, que era presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) até a renúncia de Cláudio Castro, no fim de março. Já às 16 horas estará no gabinete presidencial o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A primeira agenda de Lula na quarta será às 10 horas, sendo uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

Depois do almoço, às 14h40, Lula vai se encontrar com o secretário especial da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, Marcelo Weick.

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