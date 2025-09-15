A- A+

reunião Lula se reúne com Hugo Motta no Alvorada para discutir MP que aumenta isenção nas contas de luz Medida, que chegou a ser incluída na pauta da semana passada, perde validade na quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em encontro no Palácio da Alvorada.

A reunião ocorre às vésperas do prazo final para a votação da medida provisória (MP) que amplia isenção nas contas de luz e é uma aposta do governo para as eleições do ano que vem.

Na semana passada, a proposta chegou a ser incluída na pauta da Casa, mas foi retirada em meio ao tensionamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo interlocutores de Motta, o texto pode ser aprovado amanhã e seguir para análise no Senado.

Caso a medida perca a validade, as regras voltam às anteriores.

O encontro entre Lula e Motta reforça a tentativa de garantir a votação antes do prazo. Como presidente da Câmara, Motta define a pauta do plenário e pode acelerar ou retardar a análise da MP. Pela manhã desta terça-feira, ele se reunirá com líderes para definir a agenda da semana.

Segundo fontes do Palácio, o presidente também discutiu a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A pauta não deve ir ao plenário nesta semana, mas Motta vem sendo pressionado a aprová-la antes do fim do mês.

