ENCONTRO Lula se reúne com Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, em Nova York O presidente falou a Starmer sobre os preparativos para a Cúpula de Líderes do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, 25, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participou da abertura da Assembleia Geral da ONU. Eles discutiram a escalada dos conflitos no Oriente Médio e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Lula falou a Starmer sobre os preparativos para a Cúpula de Líderes do G20, que será realizada em novembro, no Rio de Janeiro - o bloco neste ano é presidido pelo Brasil. O britânico mencionou projetos do Reino Unido para transição energética e a conferência de seu partido, o Trabalhista.

Os líderes também falaram sobre uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. "Starmer reforçou o apoio do Reino Unido à inclusão do Brasil no órgão, além de ressaltar a importância de a organização incentivar o desenvolvimento econômico de outros países, revendo, inclusive, financiamentos para os mais pobres", afirma a nota divulgada pelo Planalto.



