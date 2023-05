A- A+

brasil Lula se reúne com Lira após criticas à articulação política do governo Encontro, já combinado há alguns dias, ocorre após presidente da Câmara afirmar que Alexandre Padilha "tem tido dificuldades" no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), na manhã desta terça-feira (2) no Palácio do Alvorada. O encontro, combinado desde a semana passada, ocorre em meio a críticas do parlamentar à articulação política do governo. Em entrevista ao Globo, Lira afirmou que o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, “tem tido dificuldades” no Congresso.

"Um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. Não tem se refletido em uma relação de satisfação boa. Talvez a turma precise descentralizar mais, confiar mais. Se você centraliza, prende muito. Há muita dificuldade, talvez pelo tempo que o PT passou fora do poder" afirmou o presidente da Câmara.

Integrantes do Planalto receberam as críticas de como uma sinalização de insatisfação pelo controle do orçamento, que no governo passado estava centralizado no presidente da Câmara.

A avaliação é de que a fala de Lira também pretende dividir com o Planalto a pressão que tem sofrido de aliados na Câmara.

Líderes criticam atuação de Padilha

Às vésperas da instalação da CPI dos Ataques Golpistas do 8 de janeiro, que servirá como teste da base aliada no Congresso, líderes partidários aumentaram as críticas à articulação política de Padilha. Na esteira das declarações de Lira, a avaliação entre deputados é que o ministro mantém bom diálogo com parlamentares, mas entrega pouco do que promete.

A insatisfação se refere à morosidade do governo em liberar emendas e nomear indicados políticos dos parlamentares no segundo e terceiro escalões. Líder do superbloco formado por 173 deputados de PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e da federação Cidadania-PSDB, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) afirma haver um ambiente de “inquietação” na base.

"Apesar de o ministro (Padilha) ser superatencioso com todos os colegas, na base há uma reclamação por não resolver, sobretudo, a questão dos espaços regionais. O governo está tendo dificuldades com isso e está gerando uma inquietação em todos os partidos que compõem a base" disse o deputado ao GLOBO.

Em caráter reservado, outros líderes da base fazem coro às críticas de Lira à articulação política do governo. Na entrevista ao GLOBO, o presidente da Câmara afirmou que a relação com Padilha não é de “satisfação boa” e que a pasta dele “precisa se organizar”:

