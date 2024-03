A- A+

Celac Lula se reúne com Maduro e discute eleições na Venezuela Líder chavista teria dito que país fará pleito no 2º semestre

Em encontro bilateral realizado, nesta sexta-feira, paralelamente à 8° Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em São Vicente e Granadinas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu do líder venezulano Nicolás Maduro que haverá eleições em seu país no segundo semestre deste ano. O relato foi feito ao Globo por um interlocutor que teve acesso à reunião.

O governo brasileiro está preocupado com a situação na Venezuela. Existe, no Palácio do Planalto e no Itamaraty a percepção de que as últimos acontecimentos no país vizinho, como a prisão e a inelegibilidade de adversários políticos de Maduro, mostram que um acordo firmado entre o governo venezuelano e a oposição não está sendo cumprido. O acordo, costurado em Barbados, no fim do ano passado, prevê eleições livres, justas e transparentes.

Os EUA, que haviam eliminado algumas sanções econômicas à Venezuela após o pacto, anunciaram que vão retomá-las. O assunto foi discutido, na semana passada em Brasília, em uma reunião entre Lula e o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que esteve no país para participar do encontro de chanceleres do G20.

De acordo com integrantes do governo brasileiro, outros temas além da situação política no país foram tratados na conversa entre os dois presidentes. Lula e Maduro discutiram, por exemplo, o combate conjunto aos garimpeiros ilegais em áreas yanomamis nos dois países.

Maduro também destacou que a economia venezuelana está melhorando, com a redução da inflação e o crescimento. O presidente da Venezuela e Lula teriam discutido, ainda, a dívida do país com o Brasil, estimada em mais de US$ 2 bilhões, para que permitir maiores trocas bilaterais no comércio de bens e serviços.

A crise entre a Guiana e a Venezuela, por causa da disputa por Maduro pela região de Essequibo, rica em petróleo e em território guianês, não foi tratada no encontro. Foi o que afirmou Lula, na última quinta-feira. Ele, que se reuniu, dois dias antes, com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, à margem de um encontro de líderes caribenhos, naquele país, disse que o assunto não entrou na conversa.

Lula também teve uma reunião bilateral com o presidente da Bolívia, Luis Arce. O presidente ainda se reúne com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, participa de uma cerimônia de assinatura de acordo de serviços aéreos entre Brasil e Antígua e Barbuda e de uma audiência com a secretária de Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena.

De manhã, Lula se reuniu com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, com o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, e com Bárcena para pautar sobre o conflito em Gaza.

O restante do dia do chefe do Executivo será voltado para a cúpula da Celac. Ele embarca de volta a Brasília às 19h20.

